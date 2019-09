Buca il rosso in scooter, ha droga slip

'Bucano' il rosso in scooter, la polizia li ferma e scopre che nelle mutande nascondevano 140 grammi di marijuana. E' successo la scorsa notte. I due, di 18 e 19 anni, hanno bucato il rosso a un incrocio ma poco distante c'era la volante della polizia che li ha subito fermati.

Perquisiti, sono stati trovati in possesso di 140 grammi di marijuana. Le successive perquisizioni domiciliari hanno consentito agli agenti di rinvenire presso la casa del 18 enne ulteriori 40 grammi della medesima sostanza, un bilancino di precisione e 300 euro in banconote di piccolo taglio. Arrestati per spaccio di stupefacenti, il diciottenne - che era alla guida dello scooter - è stato pure multato per aver bucato il rosso.