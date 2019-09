Guidicelli campioni italiani pesca train

(ANSA) - GENOVA, 15 SET - Nuovo importante risultato nella pesca sportiva per la famiglia Guidicelli, che ha conquistato il titolo di Campione d'Italia di traina costiera. Dopo quello di vicecampioni in traina d'altura a Ischia, i Guidicelli, tra le squadre di punta del Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi, hanno portato per la prima volta il Circolo in vetta nella specialità. L'equipaggio, composto dai giovani fratelli Matteo e Luca, dal padre Marco e da Romolo Rovegno, hanno preceduto due equipaggi della Lega Navale Italiana di Rapallo, organizzatrice del Campionato. 38 equipaggi da tutta Italia si sono sfidati nel Golfo del Tigullio mantenendo incerto fino all'ultimo il risultato. "E' un'enorme soddisfazione - ha affermato il presidente del Circolo Pescatori Rapallesi, Riccardo Repetto -.

La prima vittoria in questa specialità è arrivata nel giorno in cui abbiamo festeggiato i 45 anni di attività, una coincidenza speciale. I ragazzi possono aiutare anche la nazionale.

Potrebbero essere chiamati ai mondiali di traina in Senegal".