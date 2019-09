Napoli: Ancelotti avverte,Samp insidiosa

(ANSA) - NAPOLI, 13 SET - "La partita con la Sampdoria è per noi molto insidiosa, anche per quello che sta accadendo in questa fase attorno alla squadra a seguito delle sconfitte nelle prime due giornate di campionato". Carlo Ancelotti esamina l'avversario che domani al San Paolo il Napoli avrà di fronte e mette in guardia dai rischi che la sua squadra può correre.

"Sicuramente - osserva - avremo di fronte un'avversaria molto motivata dopo un inizio di campionato non brillante. Ho visto in tv la gara con il Sassuolo. E' stata una sconfitta pesante però nella valutazione complessiva della partita c'è da dire che per 20-25 minuti la Samp è stata padrona del campo, mettendo in pratica le ottime idee di gioco di Di Francesco. E' chiaro che avendo cambiato allenatore e giocando dunque in maniera nuova e diversa ci siano scompensi nella fase iniziale della stagione.

Siamo molto rispettosi di questo avversario - conclude Ancelotti - che gioca bene a calcio e quella di domani è per noi una partita molto insidiosa".