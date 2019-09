'Genova ore 11:36', un film monumento al ricordo

Ciò che è stato, ciò che è, ciò che sarà. Perché "il ricordo, la memoria sono una medicina", arma potente di una comunità che esiste e resiste e che fa di queste radici via di nutrimento della coesione. E chi potrà mai dimenticare la tragedia di Ponte Morandi, avvenuta il 14 agosto 2018 alle 11.36 a Genova. Chi può dimenticare ciò che è stato. Perché questo mai accada, un omaggio doloroso a una città dolente e orgogliosa: 42° Parallelo ha realizzato un film documentario (domani sera in prima gratuita al Teatro della Gioventù a Genova e il 15 settembre in prima serata su Rai3) che indaga il Fato, ricorda i nomi e i volti delle vittime tutte, mostra crudo il dolore di chi è rimasto e di chi ha perso. Sullo sfondo la domanda, ubiqua: perché? Perché se ne è andato uno al posto dell'altro? Perché è successo?