Ultras Cucchiaroni in mostra al Ducale

In mostra a Palazzo Ducale gli Ultras Tito Cucchiaroni, lo storico gruppo della tifoseria doriana. L'esposizione si intitola 'Genova e i ribelli dei gradoni. Cinquant'anni di storia degli Ultras Tito Cucchiaroni e della Superba' e verrà inaugurata oggi alle 18. Allestita in Sala Liguria, pensata e organizzata dagli stessi Ultras Tito Cucchiaroni, propone fotografie e filmati, manifesti e oggetti sulla storia del gruppo, per raccontare non solo la nascita strutturata di una tifoseria calcistica, ma anche come sia cresciuta e cambiata secondo gli importanti avvenimenti che hanno segnato la storia di Genova e dell'Italia.

Cinquant'anni di attività - è nato nel 1969 -, il Tito Cucchiaroni è uno dei più longevi gruppi del movimento ultras italiano, e tra i primi al mondo ad aver usato il termine 'ultras'. Il percorso espositivo segue un ordine temporale, con pannelli, immagini e didascalie dal 1969 a oggi, intrecciando le tappe degli ultras alla storia della città.