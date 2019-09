Meret: "Attenti a Samp,forte in attacco"

(ANSA) NAPOLI, 12 SET - "La Sampdoria davanti ha calciatori molto forti, non dobbiamo sottovalutare la partita che sarà la prima davanti al nostro pubblico. Dopo la Juve ci sarebbe piaciuto tornare subito in campo per metterci alle spalle la partita, ma c'è stata la sosta della Nazionale". Lo ha detto il portiere del Napoli, Alex Meret, a Radio Kiss Kiss Napoli. Il portiere si proietta anche all'esordio in Champions di martedì prossimo, sempre al San Paolo: "Si parte subito contro il Liverpool, la squadra che ha vinto la Champions. Siamo in un girone difficile, ma sappiamo che in questa manifestazione è così e dobbiamo cercare di fare subito punti". Meret ha parlato anche dei nuovi arrivati, a cominciare da Lozano: "È una grande alternativa - ha detto - agli ottimi attaccanti che abbiamo davanti. È un giocatore con grandi colpi, ci potrà dare una grandissima mano nel corso di questo campionato. Llorente? Siamo un gruppo giovane e avere uno di esperienza come lui fa bene".