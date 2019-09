Napoli-Samp, Ancelotti prepara turnover

(ANSA) - NAPOLI, 11 SET - Ancora senza Milik, forse senza Insigne, con uno Llorente che deve trovare la forma e i sudamericani ancora in viaggio. E' un Napoli da scoprire quello che si avvicina alla ripresa di campionato con la sfida alla Sampdoria, esordio al San Paolo. A Napoli è rimasto Arek Milik che però continua gli allenamenti differenziati per le noie muscolari: neanche le cure in Polonia hanno sortito effetti decisivi e il suo rientro slitta ancora, probabilmente a dopo l'esordio di Champions contro il Liverpool del 17 settembre.

Problemi muscolari che i allungano anche per Lorenzo Insigne che oggi continua ad allenarsi a parte: Ancelotti verificherà le sue condizioni, magari risparmiandolo per averlo in forma contro i 'reds'. E così in attacco le uniche certezze sono Mertens al centro e Callejon a destra. Lozano tornerà solo giovedì e potrebbe essere anche lui risparmiato per l'Europa, così contro la Samp si apre una chance per Amin Younes che ha dato segnali incoraggianti ad Ancelotti.