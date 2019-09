Andreazzoli punta su recupero Saponara

Buone notizie per il Genoa, infatti domenica prossima nel match casalingo con l'Atalanta i rossoblu potrebbero contare sul rientro del fantasista Riccardo Saponara, che si era infortunato a metà nel match di Coppa Italia a Chiavari con l'Imolese. L'ex giocatore della Fiorentina si era procurato una lesione di primo grado al bicipite femorale destro, che lo ha costretto a saltare i primi due match di campionato. Adesso sarebbe molto vicino il suo recupero e dunque sarebbe in corsa per rientrare contro l'Atalanta. Martedì pomeriggio la squadra riprenderà gli allenamenti e torneranno in gruppo i nove giocatori che sono stati impegnati con le rispettive nazionali.