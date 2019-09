Cacciatore ucciso da cinghiale

(ANSA) - GENOVA, 6 SET - Un cacciatore di 78 anni è stato ucciso probabilmente da un cinghiale in Alta val Trebbia. L'uomo è stato trovato in un lago di sangue vicino al suo orto. Sul posto i medici del 118 di Genova che hanno tentato di rianimarlo ma è stato tutto inutile. In un primo momento era stato ipotizzato che l'anziano fosse stato ferito da un colpo di fucile da lui esploso accidentalmente mentre cacciava i cinghiali ma il medico legale non ha trovato tracce di ferita di arma da fuoco bensì una ferita molto vasta a una gamba compatibile con la zanna di un cinghiale. Le indagini sono affidate ai carabinieri di Rovegno (Genova).