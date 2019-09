Bombadier, Beretta presidente Italia

(ANSA) - MILANO, 5 SET - Franco Beretta è il nuovo presidente e amministratore delegato di Bombardier Italia, l'azienda ferroviaria con sede a Vado Ligure (Savona). Lo annuncia la multinazionale canadese spiegando che il manager ha fattro il suo ingresso in Bombardier come responsabile di progetto nel 1990 per poi ricoprire diversi incarici e poi passare a Trenitalia e Casram nel 2005. Beretta è tornato in Bombardier nel 2011 per dirigere il progetto Etr1000-V300 Zefiro (il Frecciarossa 1000, ndr) e si è dedicato poi al supertreno a due piani per le Ferrovie Federali Svizzere (Ffs).