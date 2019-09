Civiltà tema del Festival Comunicazione

(ANSA) - GENOVA, 4 SET - Prende il via il 12 settembre, per concludersi il 15 settembre 2019, a Camogli la VI edizione del Festival della Comunicazione, ideato da Umberto Eco e dedicato quest'anno al tema 'Civiltà'. Oltre 120 ospiti per 80 eventi tra lectio, presentazioni e dialoghi: oltre a direttori e vicedirettori delle principali testate giornalistiche e riviste, è prevista la partecipazione di Walter Veltroni, Giovanni Toti e Beppe Sala. Molti i nomi nuovi come Roberto Burioni e Valter Tucci, Luca Bottura, Massimo Giletti, Enrico Mentana, Luca Bizzarri e Moni Ovadia, Alessandro Robecchi. E alcuni 'duetti inediti' come quello tra l'ex magistrato Gherardo Colombo e il giornalista Giorgio Terruzzi o quello tra i rettori universitari Gianmaria Ajani e Guido Saracco.