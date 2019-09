Samp: Vialli, inizio non buono

"Non parlo dei blucerchiati. L'inizio di campionato? Zero punti in due giornate non è sicuramente positivo, ma non voglio sbilanciarmi". Così Gianluca Vialli, capofila della cordata che vuole acquistare la Sampdoria, sul difficile inizio di stagione dei blucerchiati. Vialli partecipa oggi al torneo benefico di golf per la Fondazione Vialli e Mauro, al circolo I Roveri nel parco della Mandria (Torino). La lettera d'intenti firmata nei giorni scorsi dalla cordata che fa capo a Vialli con il presidente Massimo Ferrero dà tempo fino alla fine di settembre per concludere la trattativa di acquisizione del club.