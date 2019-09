Samp: arriva Rigoni, 'ringrazio club"

"Sono molto contento di essere qui, adesso vado alle visite mediche e poi mi integrerò nel gruppo".

Ritorno in Italia? "Mi è sempre piaciuto giocare in Serie A, sono contento che la Sampdoria mi abbia dato questa possibilità". Di Francesco? "Non ci ho ancora parlato, ma avrò il tempo di conoscerlo". Così l'esterno offensivo sudamericano Emiliano Rigoni che la Sampdoria ha prelevato dallo Zenit San Pietroburgo in prestito con obbligo di riscatto a dieci milioni di euro quando saranno raggiunte le quindici presenze. È arrivato intorno all'ora di pranzo all'aeroporto di Genova, poi effettuerà le visite mediche prima della firma sul contratto.