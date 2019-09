Cane precipita in dirupo, salvato da Vvf

(ANSA) - LA SPEZIA, 1 SET - Questo pomeriggio i Vigili del Fuoco di La Spezia, sono intervenuti in zona Tirolo, nel comune di Bolano per soccorrere un cane. L'animale durante una passeggiata con la padrona è precipitato per alcuni metri ed è rimasto bloccato in un burrone in mezzo alla vegetazione molto folta. I Vigili del fuoco si sono calati con l'utilizzo di tecniche di derivazione alpinistica e si sono dovuti letteralmente aprire una strada per raggiungere il cane. Una volta imbragato il cane è stato recuperato sano e salvo e riconsegnato ai padroni.