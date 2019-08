Motociclista 28enne muore nello Spezzino

Incidente mortale ieri sera a Senato, frazione del comune di Lerici: un ragazzo di 28 anni ha perso la vita mentre stava percorrendo la strada a bordo della moto. I tentativi di rianimarlo da parte del personale del 118 sono andati avanti per oltre un'ora ma per lui purtroppo non c'era più nulla da fare. Coinvolta nell'incidente anche una donna di 48 anni, che è stata portata al pronto soccorso della Spezia in codice rosso per fratture a ginocchio e al braccio, oltre a un trauma riscontrato alla colonna vertebrale e alla spalla.