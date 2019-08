Andreazzoli, voglio Genoa senza remore

(ANSA) - GENOVA, 31 AGO - "Voglio un Genoa senza remore.

Prima al Ferraris? Ai tifosi non chiedo niente, starà a noi essere all'altezza delle aspettative". Per Aurelio Andreazzoli e per il suo Genoa è arrivato il momento di esordire davanti al proprio pubblico. "Siamo felici - ha detto Andreazzoli -. Perché saremo davanti ai nostri tifosi. Mi aspetto e chiederò ai miei calciatori di essere all'altezza delle aspettative. Non farò fatica a chiedere loro il massimo, per lo meno il massimo che possiamo dare in questo momento". Il Genoa avrà di fronte una Fiorentina che ha messo paura al Napoli. "Conosco Montella, giocheranno come hanno fatto contro il Napoli - ha detto Andreazzoli -: chiederò ai miei giocatori quello che ho chiesto a fine primo tempo contro la Roma: di non avere remore". Due le novità in rosa ma un dubbio sino alla fine. "Avrò a disposizione Agudelo e Pajac che erano squalificati. Oggi proveremo in allenamento Saponara per testare le sue condizioni".