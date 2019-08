Tra Vele storiche anche yacht Kennedy

(ANSA) - IMPERIA, 28 AGO - Sono quarantacinque gli equipaggi che parteciperanno all'edizione 2019 delle Vele d'Epoca di Imperia, una delle regate clou del Mediterraneo, che da quest'anno diventa annuale. L'evento organizzato da Assonautica con il Comune di Imperia, è atteso dal 5 all'8 settembre su Calata Anselmi nel Porto di Imperia. Protagoniste, come sempre, saranno imbarcazioni antiche, piene di storia e gloria, sfoggiata oltre che in gara durante la tradizionale Parata di Eleganza, in cui gli yacht storici sfilano lungo il litorale cittadino. Tra queste ci saranno Manitou, la barca del presidente Kennedy e Halloween, un Marconi cutter del 1926 che il progettista Fife ha definito "perfetta, un gioiello" oltre a Skylark, portabandiera del Los Angeles e Transpacific Yacht Clubs e Santana, la barca di Humphrey Bogart. E ancora, le barche della Marina Militare Italiana, come Artica II e Corsaro II, adibite all'addestramento degli allievi ufficiali dell'Accademia Navale di Livorno.