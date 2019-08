Ubriachi, picchiano agenti polizia

(ANSA) - GENOVA, 26 AGO - Due cittadini dominicani, uno residente a Aosta e l'altro a Teramo, entrambi trentenni, sono stati arrestati dalla polizia della Spezia per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. I due, ubriachi, assieme ad altri due connazionali avevano orinato contro la vetrina di un bar e lanciato un cartone vuoto contro il proprietario deciso a allontanarli. Alcuni cittadini hanno chiamato la polizia intervenuta con una squadra delle Volanti. I due hanno reagito e picchiato gli agenti a calci e pugni. In considerazione della complessità nella gestione dell'intervento sono intervenuti altri agenti e una pattuglia dei carabinieri. I poliziotti si sono fatti refertare in ospedale. Ne avranno per 7 e 5 giorni per contusioni multiple.