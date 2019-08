Samp: dalla Premier spunta nome di Ayew

(ANSA) - GENOVA, 26 AGO - Dall'Inghilterra spunta un nome nuovo per la Sampdoria che cerca rinforzi per la linea offensiva.

Secondo il Daily Star, i blucerchiati avrebbero chiesto in prestito dallo Swansea André Ayew, esterno offensivo della nazionale ghanese. Sulle sue tracce ci sarebbe anche il Werder Brema. Secondo il tabloid inglese la Samp avrebbe chiesto il giocatore di 30 anni in prestito. L'ostacolo potrebbe essere rappresentato dall'ingaggio visto che guadagna 80 mila sterline a settimana e la Samp vorrebbe un contributo da parte dello Swansea.