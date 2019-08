E' di un uomo disoccupato cadavere Nervi

(ANSA) - GENOVA, 26 AGO - E' stato identificato il cadavere trovato sabato in uno dei laghetti di Nervi. E' di un uomo di 56 anni, disoccupato, che viveva da solo in una casa non distante dal luogo del ritrovamento. Lo ha scoperto la polizia dopo la segnalazione di un vicino che nei giorni scorsi aveva notato la sua assenza e aveva poi letto sui giornali le notizie sul ritrovamento di un cadavere. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, l'uomo era uscito di casa senza documenti e telefono, indossando una maglietta e un paio di pantaloni corti.