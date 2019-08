Andreazzoli: Voglio dispiacere ad amici

"A Roma ho tanti amici, ma spero di dare loro un dispiacere". Il nuovo allenatore del Genoa, Aurelio Andreazzoli, non ha dubbi, alla vigilia della prima giornata di campionato. "Sarò ospite di una società che mi ha dato tanto sotto l' aspetto affettivo e professionale - ha spiegato il tecnico dei rossoblù -. Mi attendo una conferma e un passo avanti rispetto alla scorsa settimana (Coppa Italia): in questi giorni abbiamo analizzato qualcosa che può essere migliorata.

Cercheremo di fare il meglio possibile, consapevoli che abbiamo di fronte un ambiente particolare. Troveremo una squadra che ha grosse potenzialità e grosse aspirazioni, cercheremo di esprimerci al meglio cercando di riuscirci". Due squalificati, tre infortunati, ma nessun dubbio di formazione per l'allenatore arrivato in estate dall'Empoli chiamato a sfatare il tabù Olimpico giallorosso. "Non ho dubbi di formazione - ha sottolineato -, veniamo da 12 sconfitte consecutive sul loro campo. Sono numeri impietosi, ma a volte anche amici".