Lite a Savona, un ferito a coltellate

Un ragazzo egiziano, 20 anni, residente a Savona è stato denunciato per lesioni personali gravi dopo che durante una lite innescata da futili motivi ha ferito a una mano un giovane domenicano con un coltello a serramanico. E' successo in Darsena a Savona la notte scorsa.

Sul posto i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Savona che hanno sequestrato il coltello e denunciato l'egiziano. Il ragazzo domenicano è stato curato in ospedale: ne avrà per 30 giorni.