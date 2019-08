Cannabis sul balcone, sequestrati 5 kg

(ANSA) - GENOVA, 19 AGO - Tiene una pianta di cannabis in bella vista sul balcone e la polizia gli scopre in casa oltre 5 kg di marijuana, 800 grammi di hashish e 28 mila euro provento di spaccio. L'uomo, un genovese di 42 anni che ha subito ammesso di aver avviato da un po' di tempo l'attività di spacciatore, è stato arrestato. La perquisizione è stata effettuata dopo che gli agenti hanno notato la pianta di cannabis sul balcone. In casa oltre a marijuana e hashish, hanno trovato altre due piantine di cannabis, tutto il materiale per il confezionamento, 100 euro in monete e tutto il materiale utile alla coltivazione delle piante.