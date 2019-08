Lavoratori al 'nero', 2 licenze sospese

(ANSA) - GENOVA, 10 AGO - La polizia municipale ha passato al setaccio negozi e esercizi commerciali di quasi tutte le delegazioni di Genova con il personale dell'ispettorato del lavoro. Numerosi i casi di lavoratori in nero o spiati dalle telecamere e di mancato rispetto delle norme sulla sicurezza.

Sono state 66 le sanzioni e 2 le licenze sospese. In totale sono state controllate 36 attività. 44 le sanzioni di polizia annonaria e 22 per violazioni alle normative sull'impiego dei lavoratori. Individuati 4 lavoratori in nero e 2 le attività commerciali cui è stata sospesa la licenza. I controlli hanno evidenziato una serie di incongruenze sull'impiego del personale in 5 esercizi, al vaglio dei funzionari dell'ispettorato del lavoro.