Genova Principe, controllate 200 persone

(ANSA) - GENOVA, 10 AGO - Quasi duecento persone controllate, una arrestata e una denunciata. E' il bilancio genovese dell'operazione 'Summer clean station 2', campagna nazionale di controllo delle stazioni più grandi. A Genova, 25 agenti hanno controllato la stazione di Piazza Principe e le vie adiacenti. I poliziotti hanno anche fatto tre multe per contravvenzioni e sequestrato un motorino. Sequestrati anche quasi sei grammi di hashish. E' stato anche controllato il deposito bagagli e un locale vicino. I poliziotti hanno usato i nuovi smartphone per controllare in tempo reale i documenti elettronici.