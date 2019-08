Barca si ribalta al largo dell'aeroporto

(ANSA) - GENOVA, 3 AGO - Il nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco di Genova è intervenuto al largo dell'aeroporto per una imbarcazione che ha imbarcato acqua e si è ribaltata. I tre occupanti sono stati tutti tratti in salvo dall'equipaggio di una motovedetta della Capitaneria di Porto. I sommozzatori hanno posto alcuni palloni per rimettere in galleggiamento la barca e riportarla al porto.