Vigili del fuoco: festa 80 anni a Genova

(ANSA) - GENOVA, 2 AGO - Per celebrare gli 80 anni dalla fondazione del corpo dei Vigili del fuoco, la fontana di piazza De Ferrari si colora di rosso. L'iniziativa fa parte di un calendario di eventi che prevede il concerto al Carlo Felice della banda dei vigili del fuoco (stasera) e l'esposizione in largo Pertini dei loro mezzi.

"Buon compleanno ai Vigili del Fuoco, siamo grati e orgogliosi che il loro Corpo Nazionale abbia scelto anche Genova per celebrare l'80esimo anniversario della sua fondazione. A nome di tutti i genovesi voglio esprimere profondo rispetto, ammirazione, riconoscimento e sincera gratitudine per l'importante lavoro svolto in soccorso della popolazione e in particolare per lo straordinario impegno profuso, un anno fa, in uno dei momenti più difficili nella storia di Genova. C'è un simbolo forte che unisce Genova e i Vigili del Fuoco: la bandiera di San Giorgio che hanno issato sul ponte spezzato che abbiamo deciso di restaurare per conservarla perennemente a palazzo Tursi", dice il sindaco Bucci.