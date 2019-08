George Jackson su podio del Carlo Felice

(ANSA) - GENOVA, 2 AGO - "Nella mia famiglia non ci sono musicisti, ma attori. I miei ascoltavano soprattutto i Beatles e i Rolling Stones. Io ho iniziato ad amare la musica studiando il violino. Però poi mi sono accorto che non mi bastava, volevo entrare dentro le partiture e così mi sono dedicato alla direzione d'orchestra approfondendo il repertorio classico senza rinnegare i Beatles, i Rolling Stones e il blues americano".

Parole di George Jackson, trentaduenne direttore inglese che domenica 4 agosto (ore 21,30) dirigerà al Porto Antico il concerto sinfonico conclusivo della stagione del Teatro.

"Questo concerto - spiega il direttore artistico del Carlo Felice Giuseppe Acquaviva - chiude una stagione molto impegnativa. La prossima non sarà da meno e ci conforta verificare che la campagna abbonamenti sta andando benissimo, a dimostrazione che il pubblico ha apprezzato la nostra proposta.

Questo concerto, però, ha anche un altro significato: è l'avvio di una collaborazione con George Jackson".