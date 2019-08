Video promuovono Spezia nel mondo

(ANSA) - LA SPEZIA, 1 AGO - Due video promozionali porteranno l'immagine della Spezia nel mondo, in fiere e meeting. Nel primo video si vedono le bellezze paesaggistiche, storiche, le tradizioni del golfo per "dare in pochi secondi l'emozione di vivere la nostra terra", ha detto il sindaco Pierluigi Peracchini presentando l'iniziativa. L'altro video racconta invece il tessuto economico con le aziende tecnologiche di alto livello, cantieri navali, l'Arsenale. "Un video che mette al centro le opportunità che ci sono sul territorio e che potrà essere proiettato anche nelle scuole, ma abbiamo già un accordo con la Regione Liguria per portarlo a fiere internazionali" ha aggiunto l'assessore allo sviluppo economico Genziana Giacomelli. Le due clip sono state ideate e curate direttamente da funzionari e "forze interne del comune e poi realizzate da professionisti in economia e anche per non togliere quel pizzico di passione che viene trasmessa da chi ama e conosce la città" ha aggiunto Peracchini.