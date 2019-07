Ponte: Bucci e Toti vedono Conte

(ANSA) - GENOVA, 29 LUG - Incontro a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio Conte e i commissari straordinari per l'emergenza e la ricostruzione del Morandi Toti e Bucci.

All'incontro - fa sapere il sindaco di Genova Bucci - saranno presenti anche i vicepremier Salvini e Di Maio. Non si parlerà solo di quanto fatto finora per la demolizione e ricostruzione del viadotto ma verranno affrontati anche altri temi pertinenti al futuro del capoluogo ligure. "Chiederò chiarimenti per l'assegnazione di 600 milioni - dice Bucci -. Genova ha partecipato e queste risorse sarebbero fondamentali per partire con l'iter di completamento del nostro piano di mobilità.

Inoltre porteremo a Roma le istanze del Teatro Carlo Felice e del Teatro Nazionale perché anche la cultura deve andare di pari passo con la rinascita della città". Per Toti "lo stato di emergenza va prorogato come i ruoli dei commissari almeno fino alla prima metà del 2020, dopo la realizzazione del nuovo ponte.

Finché il ponte non sarà ricostruito l'emergenza non sarà finita".