Nasce Miglio Blu,primo distretto nautica

(ANSA) - LA SPEZIA, 29 LUG - Nasce il 'miglio blu' della nautica, un progetto che darà appeal e sviluppo a quella porzione di golfo spezzino dove sono concentrate le più grandi aziende di produzione di mega yacht al mondo e importanti centri di ricerca. Il progetto, voluto da Comune e Regione Liguria, è stato presentato questa sera al cantiere Baglietto della Spezia.

"L'obiettivo - ha spiegato il sindaco Pierluigi Peracchini - è quello di creare un distretto in grado di rispondere a tutte le esigenze, anche residenziali e di formazione, per il mondo della nautica". La tratta stradale compresa tra la Darsena di Fossamastra e il confine con il comune di Lerici sarà caratterizzata, con la creazione di un logo e una pista ciclopedonale blu, oltre a una serie di totem che indicheranno l'area. Il colore blu che caratterizzerà strade e marciapiedi sarà visibile anche dal cielo. Prevista anche la realizzazione di un terminal per il ristoro e per la partenza di traghetti turistici.