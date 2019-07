Fernades a United porta a Samp 5,5 mln

(ANSA) - GENOVA, 28 LUG - Oltre 5,5 milioni è la cifra che incasserà la Sampdoria per la cessione conclusa dallo Sporting Lisbona del centrocampista portoghese 25enne Bruno Fernandes al Manchester United per 62 milioni. La percentuale sulla rivendita era stata fissata nell'estate del 2017 quando il giocatore salutò i blucerchiati per passare allo Sporting per oltre 10 milioni. Una parte di questi 5,5 milioni era stata inserita dal gruppo di Gianluca Vialli nei bonus per il presidente Massimo Ferrero in caso di cessione del club, trattativa che prosegue a luci spente e che potrebbe avere sviluppi nella prossima settimana: ci sarebbe sostanziale accordo sulla cifra, 115 milioni debiti compresi. Un altro tassello della trattativa è rappresentato dalla cessione del centrocampista belga 24enne Dennis Praet, anche in questo caso una percentuale della cessione sarebbe inserita nella proposta di Vialli per Ferrero.

Il Leicester è interessato. Il mercato in Inghilterra termina l'8 agosto, potrebbe essere la deadline per la cessione del club.