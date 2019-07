Cc ucciso,rosa a carabinieri Ventimiglia

(ANSA) - GENOVA, 27 LUG - Una signora si è presentata intorno alle 9 al corpo di guardia di Via Chiappori e ha consegnato ai militari in servizio una rosa bianca con un biglietto scritto a mano 'Vi sono vicina nel dolore, Gabriella'. Lo comunicano gli stessi carabinieri. Il riferimento è a quanto successo ieri a Roma e alla morte del vicebrigadiere dei Carabinieri Mario Cerciello Rega per mano di un americano. Il gesto non ha mancato di commuovere i militari presenti e quelli che da questa mattina notano la rosa all'ingresso della caserma.