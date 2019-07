Pessina: 17 dipendenti Felettino in cig

(ANSA) - GENOVA, 26 LUG - L'azienda Pessina, che ha chiesto il concordato al tribunale di Milano, ha fatto richiesta di cassa integrazione straordinaria per crisi per 17 dipendenti, impiegati ed operai del cantiere del nuovo ospedale del Felettino alla Spezia. Lo annunciano Cgil, Cisl e Uil spiegando che la cassa integrazione partirà il 5 agosto e durerà un anno.

Contestualmente, Pessina ha chiesto un incontro urgente al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Complessivamente sono 119 i lavoratori dipendenti della Pessina sul territorio nazionale che andranno in cassa integrazione per 12 mesi dice il sindacato. "Si sono persi 3 anni e non è ancora stato sciolto il nodo della variante di progetto per il Felettino - dicono i sindacati - chiediamo alla Regione di sbloccare lo stallo e fare in modo che il cantiere riparta, è strategico anche per il rilancio del comparto edile. Oltre ai lavoratori diretti parliamo di un indotto di almeno 10 imprese della provincia e centinaia di posti di lavoro promessi".