Arpal cerca siti subacquei da promuovere

(ANSA) - GENOVA, 26 LUG - Arpal, su mandato di Regione Liguria, andrà in esplorazione subacquea lungo le coste da Sarzana a Ventimiglia alla ricerca di nuovi siti a elevata valenza naturalistica, di nuovi percorsi e punti di attrazione ancora poco valorizzati per il diving. Regione Liguria e Arpal, infatti, sottoscriveranno una convenzione approvata dalla Giunta Regionale, all'interno del progetto europeo di cooperazione Marittimo 2014-2020 Neptune che ha come obiettivo generale quello di attuare una strategia transfrontaliera condivisa per la gestione di percorsi sommersi di alto valore naturale e culturale, per migliorare la conservazione e lo sviluppo del patrimonio sommerso a cavallo tra Italia e Francia. Regione Liguria ha stanziato per questo a favore di Arpal 55mila euro.