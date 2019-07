Calcio: Samp vince 4-0 contro Pro Patria

(ANSA) - GENOVA, 24 LUG - La Sampdoria vince e convince con la Pro Patria (Lega Pro) nel quarto test stagionale nel ritiro di Ponte di Legno. Finisce 4-0 grazie alle reti di Bonazzoli (22'), Gabbiadini (25') e Jankto (45') e del baby Bahlouli al 46' della ripresa. Modulo sempre 4-3-3, Di Francesco ha schierato inizialmente Rafael in porta, in difesa Bereszynski, Murillo, Colley e Sala mentre a centrocampo hanno orchestrato Praet, Ekdal e Jankto. In attacco Bonazzoli (Quagliarella è entrato nella ripresa) con Caprari e Gabbiadini come esterni.

Nella ripresa consueta girandola di sostituzioni. Non c'era il presidente Massimo Ferrero che sembrava invece dovesse raggiungere il ritiro per seguire l'amichevole.