Ripulita statua Cristo Abissi a Camogli

Sono state eseguite oggi le operazioni di manutenzione della statua del Cristo degli Abissi a San Fruttuoso di Camogli. L'intervento è stato ideato e coordinato dalla Soprintendenza insieme ai Vigili del Fuoco, che hanno messo a disposizione i mezzi tecnici. Hanno partecipato i Nuclei Sommozzatori di Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia di Stato (Cnes), Marina Militare (Comsubin) oltre al supporto logistico della Guardia Costiera, Ufficio locale marittimo di Camogli. L'intervento conservativo sul Cristo racchiude in sé un valore culturale e un plusvalore simbolico, un patrimonio di devozione e di amore per il mare che accomuna ogni uomo spiega Alessandra Cabella che ha gestito l' intervento per conto della Sovrintendenza. Una idropulitrice collegata a un compressore in superficie ha fatto saltare gli organismi anche corrosivi di biologia marina senza più toccare direttamente il bronzo la cui patina è stata devastata da decenni di aggressive e incontrollate ripassate con spazzole di ferro.