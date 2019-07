Deruba anziani in casa, arrestato

(ANSA) - GENOVA, 22 LUG - Ingannava gli anziani dicendo di essere un procacciatore d'affari e un tecnico dei caloriferi e così via per poterli derubate di oro e gioielli. Per questo un ragazzo di 25 anni, genovese, pregiudicato, è stato arrestato dopo un'indagine svolta dalla Squadra Mobile. Gli agenti della Quinta Sezione della Squadra Mobile di Genova, dopo aver analizzato una serie di truffe portate a termine con lo stesso modus operandi sono risaliti all'autore dei reati e, nel mese di marzo avevano arrestato il genovese sorpreso subito dopo aver commesso un furto in abitazione. La successiva analisi degli investigatori della Squadra Mobile hanno consentito di ricostruire altre cinque truffe commesse dal ragazzo che è stato rintracciato a Genova e nuovamente portato in carcere.