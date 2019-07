Comsubin con i disabili in mare a Spezia

(ANSA) - LA SPEZIA, 22 LUG - Il 26 e 27 luglio 2019 i Palombari e gli Incursori di Comsubin, s'immergeranno nelle acque del parco naturale regionale di Porto Venere nell'ambito del tradizionale stage d'immersione congiunta con subacquei disabili. La manifestazione, alla quale parteciperà il Capo di Stato Maggiore della Marina, amm. di Giuseppe Cavo Dragone, sarà patrocinata dell'Amministrazione Comunale di Porto Venere.

L'area d'immersione, caratterizzata da un ambiente subacqueo molto interessante e una profondità variabile compresa tra i 5 ed i 20 metri, sarà il palcoscenico di una delle più grandi manifestazioni avvenute tra gli specialistici di Comsubin, i subacquei disabili appartenenti alla Hsa Italia (Handicapped scuba Association international) e al Gruppo Sub Ospedale della Spezia e la locale Amministrazione Comunale. Trecento subacquei, tra militari e civili, s'immergeranno insieme per far capire che questa attività può essere vissuta in serenità e sicurezza da tutti.