Calcio: due amichevoli per la Sampdoria che dilaga

La Sampdoria si sdoppia nel secondo test stagionale nel ritiro di Ponte di Legno e affronta il Real Vicenza (squadra composta da svincolati) in due partite da un'ora ciascuna. L'occasione per dare a tutti i giocatori di aumentare i minuti nelle gambe dopo una settimana di preparazione. Nella prima sfida sotto gli occhi di oltre 400 tifosi ecco la Sampdoria titolare con la prova di Jankto sulla fascia sinistra difensiva visto gli acciacchi di Murru. Nel tridente offensivo, in attesa di rinforzi Ramirez e Caprari in appoggio a Quagliarella. Finisce 3-0 la prima sfida protagonista proprio Ramirez con una doppietta nella ripresa (16' e al 30' su rigore) e sigillo di Praet con un tiro dalla distanza.

Nel secondo match sempre a Temù la Sampdoria B dilaga e vince 8-2 con Bonazzoli (4'), Verre (14' e 19') e Vieira (18') e Gabbiadini (28'). in gol nel primo tempo. Nella ripresa arriva il sesto sigillo al 2' con i penalty realizzato proprio da Gabbiadini e poi i gol di Vieira (20') e Bahlouli al 23'.

(ANSA).