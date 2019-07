Scontri Genova, risarcisce poliziotti

(ANSA) - GENOVA, 19 LUG - Ha chiesto la messa alla prova e risarcito due poliziotti Marco Bertolini, uno dei due manifestanti arrestati il 23 maggio scorso durante gli scontri con la polizia in piazza Corvetto. Bertolini, portuale incensurato, difeso dagli avvocati Nicola Scodnik e Giulio Sighieri, è accusato di resistenza e lesioni. Il pm Paola Crispo si è opposta alla richiesta. Il giudice Massimo Deplano ha rinviato il processo al 13 dicembre per valutare il programma di messa a alla prova. Processo rinviato anche per Simone Robusti, arrestato nella stessa occasione e accusato solo di resistenza.

L'avvocato Laura Tartarini aveva chiesto il rito abbreviato ma il pm ha prodotto in aula nuovi video. Per questo l'udienza è stata rinviata al 22 ottobre. I due manifestanti erano stati arrestati in flagranza (e scarcerati il giorno dopo) perché considerati fra i responsabili di lanci di oggetti o azioni violente contro i poliziotti che presidiavano il comizio di Casapound.