Iit inaugura centro ricerca agli Erzelli

E' stato inaugurato a Genova nel parco tecnologico degli Erzelli il Center for human technologies' (Cht) dell'Istituto Italiano di Tecnologia. Circa 270 ricercatori provenienti da tutto il mondo lavoreranno sulle nuove tecnologie per migliorare la salute dell'uomo. Presenti alla cerimonia il sindaco Bucci, il presidente della Regione Toti, il direttore scientifico dell'Iit Cingolani e il presidente dell'Iit Galateri di Genola. Due anni e mezzo di lavoro, il trasferimento di alcuni rami di ricerca già operativi a Morego con il recente arrivo dei laboratori di genomica, scienze computazionali, computer vision, robotica cognitiva e del Nicon Imaging Center, hanno permesso di rendere operativi 8.000 metri quadrati su 5 piani. "Si pone un altro tassello nella strategia di sviluppo dell'Istituto Italiano di Tecnologia" ha detto Galateri di Genola. "Siamo in un buon territorio dove abbiamo trovato realtà molto collaborative" ha sottolineato Cingolani. "Oggi è un grande giorno per Genova" ha detto il sindaco Bucci