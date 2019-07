Container, giugno record Genova e Savona

(ANSA) - GENOVA, 18 LUG - A giugno i porti di Genova e Savona, entrambi parte dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, hanno movimentato in totale 241.466 teu, il volume di container più alto mai registrato in un solo mese.

A riferirlo è la stessa AdSP, che ribadisce come questo dato confermi la tendenza al recupero registrata nel secondo trimestre del 2019 (+2,7% sullo stesso periodo del 2018), dopo un inizio di anno debole. La movimentazione semestrale, pari a 1.327.800 teu, resta invece in calo rispetto ai primi 6 mesi del 2018 (-1,2%) ma è comunque superiore al valore registrato nel primo semestre del 2017 (+3,4%).

Guardando ai singoli terminal, positivo il risultato di PSA Genova Prà, che con 152.566 teu complessivi ha superato di oltre 20.000 teu le movimentazioni di giugno 2018 (+15,7%), e anche i dati del terminal SECH, con 28.880 teu (+36,6%), e del Genoa Port Terminal (gruppo Spinelli), con 34.566 teu (+2,8%).