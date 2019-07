Proventi frode 1,3 milioni euro

(ANSA) - IMPERIA, 17 LUG - La Guardia di Finanza di Imperia ha quantificato in 1 milione e 300 mila euro, su un importo complessivo di 1 mln e 700 mila euro di fondi pubblici erogati, la frode perpetrata dagli indagati nell'indagine sulla cooperativa sociale Caribù che gestiva due centri di accoglienza dove si trovano 120 migranti. Le indagini, iniziate nel 2017 ha portato la Guardia di finanza a accertare l'appropriazione dei fondi erogati dalla Prefettura per la gestione quotidiana dei migranti. La frode si basava sulla comunicazione quotidiana di un numero maggiore di migranti presenti nei centri rispetto a quello reale e alla sovrafatturazione di costi solo parzialmente affrontati per erogare ai migranti i servizi previsti in base all'appalto pubblico.