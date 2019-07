Spara davanti carcere per costituirsi

(ANSA) - SANREMO (IMPERIA), 15 LUG - Per potersi costituire in carcere Domenico Massari, l'uomo che sabato sera a Savona ha ucciso la ex moglie Deborah Ballesio durante una serata di karaoke, avrebbe esploso in aria tre colpi di pistola fuori dal carcere di Sanremo per attirare l'attenzione. L'uomo, ricercato in tutta la Regione, si è consegnato verso mezzanotte e dieci a Sanremo.