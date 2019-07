Sala Regione dedicata Caduti Nassiriya

(ANSA) - GENOVA, 15 LUG - E' stata intitolata ai Caduti di Nassiriya la sala auditorium della Regione Liguria in piazza De Ferrari. Hanno partecipato alla cerimonia stamani a Genova la figlia del sottotenente dei carabinieri Giovanni Cavallaro Lucrezia in rappresentanza dei familiari delle vittime dell'attentato del 12 novembre 2003 in Iraq, il governatore Giovanni Toti, il sindaco Marco Bucci, il prefetto Fiamma Spena, il cardinale Angelo Bagnasco, il comandante dell'Esercito Gianfranco Francescon e il comandante dei Carabinieri Liguria Pietro Oresta. "Grazie a cerimonie come queste si mantiene vivo il ricordo di mio papà e di tutti i caduti a Nassiriya - ha detto Lucrezia Cavallaro -. Hanno servito il nostro Paese fino all'ultimo giorno consapevoli dei rischi, l'hanno fatto senza esitazione rimanendo fedeli al giuramento alla Repubblica". L' auditorium "è un luogo simbolico perché qui si svolge una parte importante della vita istituzionale della Liguria - ha detto Toti - Lo dedichiamo a chi è morto per difendere la Repubblica".