Samp: Murillo, grande opportunità per me

(ANSA) - GENOVA, 14 LUG - "Voglio ringraziare il presidente Ferrero e tutti i dirigenti: è un'opportunità bellissima e spero di approfittarne". Così il neoacquisto della Sampdoria, Jeison Murillo, a Samp Tv parla della nuova avventura italiana, dopo quella con l'Inter dal 2015 al 2017. "Ho parlato con Di Francesco, ha grande fiducia in me, ma devo lavorare per meritarmela. E' una grande occasione tornare in Serie A; la Samp è un club con tantissima storia. Arrivo qua con allegria e voglia di vincere. La Samp è una squadra che lotta sempre", prosegue il 27enne difensore colombiano proveniente dal Valencia in prestito oneroso con obbligo di riscatto. "Vincere contro la Samp in casa è difficile: l'ultima partita che giocai qui la persi 1-0. I tifosi danno un contributo fantastico.

Quagliarella? E' troppo forte - conclude - conosciamo le sue caratteristiche: è una meraviglia in campo". Sui connazionali che lo hanno preceduto: "Muriel e Duvàn Zapata hanno giocato qui, mi hanno sempre parlato bene della loro esperienza".