Samp a Mihajlovic "lotta e vinci"

(ANSA) - GENOVA, 13 LUG - "Dopo pioggia viene sole.

#ForzaSinisa, lotta e vinci come sempre, come sai fare tu. La #Sampdoria e i sampdoriani sono con te". Così su Twitter la Sampdoria si è stretta a Sinisa Mihajlovic giocatore blucerchiato dal 1994 al 1998 e allenatore della Samp dal 2013 al 2015, dopo l'annuncio da parte del tecnico di avere la leucemia. La Samp per incoraggiare Mihajlovic ha usato una frase tipica dell'ex tecnico Boskov, grande estimatore di Sinisa.

Boskov era solito usare la frase "Dopo pioggia viene sole", proprio per indicare che dopo un momento difficile arriva quello bello. "Anche il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero su Twitter ha voluto mandare un messaggio al suo ex allenatore: "Sempre al tuo fianco, vinciamo anche questa".