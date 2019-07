Ordinanza anti prostituzione a Sarzana

Schiamazzi notturni, sporcizia a terra, marciapiedi e strade occupate, aggressioni verbali e fisiche alle prostitute: le segnalazioni dei cittadini di Sarzana hanno stimolato una ordinanza 'anti prostituzione'.

L'atto, firmato dalla sindaca Cristina Ponzanelli, è stato redatto con la Prefettura e sarà in vigore sino a fine anno: stabilisce che nelle strade del territorio dove da anni è marcato questo fenomeno, come via Cisa e viale XXV Aprile, per "prevenire e eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana" è vietato "a chiunque di porre in essere comportamenti diretti in modo non equivoco a offrire prestazioni sessuali a pagamento". Vietato anche "richiedere informazioni a soggetti che pongano in essere tali comportamenti". L'obiettivo è colpire sia chi svolge "l'attività di meretricio sia i potenziali clienti", per i quali sono previste sanzioni fino a 168 euro. "Contrastare questi fenomeni è doveroso", dice l'assessore alla sicurezza Stefano Torri (Lega).