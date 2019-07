Scontri Spezia,nei guai 23 ultrà Livorno

(ANSA) - LA SPEZIA, 11 LUG - Ventitré ultras del Livorno sono stati denunciati per gli scontri avvenuti allo stadio Picco in occasione di Spezia-Livorno lo scorso 27 febbraio. I tifosi, individuati attraverso le telecamere e incrociando i dati della questura di Livorno, dovranno rispondere a vario titolo di reati che vanno da resistenza a pubblico ufficiale a lesioni personali aggravate, da travisamento sino a discriminazione razziale.

Questa ultima accusa riguarda un solo tifoso toscano che aveva insultato uno steward di colore. Per tutti è stato avviato anche l'iter per il daspo.

Secondo la polizia, la frangia più 'calda' della tifoseria livornese, dove essere entrata allo stadio cercando di eludere i controlli, si era scagliata con calci, pugni, cinghie, aste di bandiere e lanci di oggetti contro gli steward e contro gli agenti della questura spezzina e del reparto mobile di Genova, intervenuti in soccorso degli addetti alla sicurezza. Otto poliziotti e 4 steward avevano subito lesioni, con referti sino a 20 giorni.